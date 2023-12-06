Çorum'un Sungurlu ilçesinde yapılan denetimde, kurallara uygun olmadığı belirlenen 17 aracın sürücüsüne 36 bin 600 lira para cezası uygulandı.

Sungurlu'da 17 araca 36 bin 600 lira ceza

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimde, kurallara uygun olmadığı belirlenen 17 aracın sürücüsüne 36 bin 600 lira para cezası uygulandı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki farklı noktalarda denetim yaptı.

Kontrol noktalarında durdurulan araç sürücüleri, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi.

32 araç ile 67 kişinin incelendiği denetimde, trafik güvenliği açısından uygun olmadığı belirlenen 17 aracın sürücüsüne 36 bin 600 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.