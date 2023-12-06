Üye Girişi
Haberler

Sungurlu'da 17 araca 36 bin 600 lira ceza

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yapılan denetimde, kurallara uygun olmadığı belirlenen 17 aracın sürücüsüne 36 bin 600 lira para cezası uygulandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimde, kurallara uygun olmadığı belirlenen 17 aracın sürücüsüne 36 bin 600 lira para cezası uygulandı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki farklı noktalarda denetim yaptı.

Kontrol noktalarında durdurulan araç sürücüleri, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi.

32 araç ile 67 kişinin incelendiği denetimde, trafik güvenliği açısından uygun olmadığı belirlenen 17 aracın sürücüsüne 36 bin 600 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Sungurlu Çorum Güvenlik Ceza Trafik Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title