SunExpress, ekiplerini yeni üslerine geçiş sürecinde destekleyecek

SunExpress, wet-lease (uçağı mürettebatı ve ekipmanlarıyla kiralama) anlaşmasının tamamlanmasının ardından yeni üslerinde görev alacak personelinin taşınma sürecini kolaylaştıracak destekler verecek.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Lufthansa ve Türk Hava Yollarının (THY) ortak kuruluşu SunExpress ile THY iştiraki AnadoluJet arasındaki wet-lease anlaşması, 31 Aralık 2022 itibarıyla tamamlanacak.

Wet-lease anlaşması kapsamında AnadoluJet operasyonlarında görev alan tüm SunExpress ekipleri, SunExpress bünyesinde istihdam edilmeye devam edecek.

Türkiye'deki tatil bölgeleri ve Anadolu'da büyüme hedefi ve stratejisi doğrultusunda SunExpress, Antalya, İzmir ve Ankara üslerine odaklanarak büyümeye devam edecek. Bu kapsamda ekiplerine bu üslerde yeni fırsatlar sağlayacak SunExpress, üs geçişlerini çalışanların tercihlerini dikkate alarak gerçekleştirecek.

SunExpress, üsler arası geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla ekiplerini maddi destek, okul ve konut ile ilgili danışmanlık ve psikososyal ve akran desteğini içeren birçok imkanın bulunduğu bir taşınma paketi ile destekleyecek.

Çalışanların gerekli düzenlemeleri yapmak için yeterli zamana sahip olmalarını sağlamak adına üs değiştirme süreci ocak 2023 itibarıyla başlayacak ve tercihe göre haziran 2023 sonuna kadar tamamlanabilecek.