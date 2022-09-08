Üye Girişi
Haberi Paylaş

SunExpress, ekiplerini yeni üslerine geçiş sürecinde destekleyecek

Güncel Haberler

SunExpress, ekiplerini yeni üslerine geçiş sürecinde destekleyecek

SunExpress, wet-lease (uçağı mürettebatı ve ekipmanlarıyla kiralama) anlaşmasının tamamlanmasının ardından yeni üslerinde görev alacak personelinin taşınma sürecini kolaylaştıracak destekler verecek.

SunExpress, wet-lease (uçağı mürettebatı ve ekipmanlarıyla kiralama) anlaşmasının tamamlanmasının ardından yeni üslerinde görev alacak personelinin taşınma sürecini kolaylaştıracak destekler verecek.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Lufthansa ve Türk Hava Yollarının (THY) ortak kuruluşu SunExpress ile THY iştiraki AnadoluJet arasındaki wet-lease anlaşması, 31 Aralık 2022 itibarıyla tamamlanacak.

Wet-lease anlaşması kapsamında AnadoluJet operasyonlarında görev alan tüm SunExpress ekipleri, SunExpress bünyesinde istihdam edilmeye devam edecek.

Türkiye'deki tatil bölgeleri ve Anadolu'da büyüme hedefi ve stratejisi doğrultusunda SunExpress, Antalya, İzmir ve Ankara üslerine odaklanarak büyümeye devam edecek. Bu kapsamda ekiplerine bu üslerde yeni fırsatlar sağlayacak SunExpress, üs geçişlerini çalışanların tercihlerini dikkate alarak gerçekleştirecek.

SunExpress, üsler arası geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla ekiplerini maddi destek, okul ve konut ile ilgili danışmanlık ve psikososyal ve akran desteğini içeren birçok imkanın bulunduğu bir taşınma paketi ile destekleyecek.

Çalışanların gerekli düzenlemeleri yapmak için yeterli zamana sahip olmalarını sağlamak adına üs değiştirme süreci ocak 2023 itibarıyla başlayacak ve tercihe göre haziran 2023 sonuna kadar tamamlanabilecek.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel

Türk Hava Yolları Lufthansa Aralık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title