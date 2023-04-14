Sunak ve Zelenskiy, Ukrayna'ya askeri desteğin hızlandırılması çabalarını ele aldı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya askeri desteğin hızlandırılması çabalarını konuştu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, iki liderin savaş alanındaki son durumu ele aldığı belirtilerek İngiltere Başbakanı Sunak'ın, Ukrayna güçlerinin Bahmut'taki çabalarını takdirle karşıladığı bildirildi.

Görüşmede, Sunak'ın, son günlerde sosyal medyada yer alan Ukraynalı bir askerin kafasının kesilmesi olayını da ele aldığı belirtilen açıklamada, Sunak'ın, videonun dehşet verici olduğunu ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, ayrıca, Ukrayna'ya askeri desteğin hızlandırılmasına yönelik çabaları da ele aldı ve Başbakan Sunak, İngiltere ve müttefiklerinin Ukrayna'nın son dönemde savaş alanında elde ettiği başarıları geliştirebilmesi için mümkün olan en güçlü konumda olmasını sağlamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Sunak, buna, NATO ile kısa ve uzun vadede birlikte çalışabilirliğin arttırılmasının da dahil olduğunu belirtti."