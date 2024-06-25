Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları başlıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları kapsamında düzenlenen "Yeniden Kurmak: Yetişkinler için Atölyeler" programı 12 Temmuz'da başlayacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, yetişkinlere yönelik atölyeler, "Ters Yüz Pera: Mekanlar ve Metinlerde Denemeler" sergisiyle eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluşacak.

Alanında uzman sanatçı ve eğitmenlerin yürüttüğü etkileşimli atölyelerin ve sergi turlarının yer alacağı program, 18 yaş ve üzeri herkesin katılımına açık olacak.

İstanbul'un şehir donatıları, mimari elemanları, renkleri, sesleri gibi farklı parçalara ayrılması ve daha sonra o parçaların, her bir katılımcının zihnindeki farklı anlamla birlikte yeniden bir araya getirilmesinin hedeflendiği çalışmalar kapsamında 11 atölye gerçekleşecek.

Atölyeler "Ters Yüz Pera" sergisinden ilham alacak

Programın farklı katılımcılarla üç oturumda gerçekleşecek ilk etkinliği "Nasıl Bir Yer? Kolektif Enstalasyon", 12, 26 Temmuz ve 16 Ağustos'ta kentlerin geçmişten bugüne taşıdığı değerlere odaklanacak.

Sanatçılar Arek Qadrra ile Beste Kopuz'un yürütücülüğünü üstlendiği, Ters Yüz Pera sergisindeki "Basamak Sohbetleri" isimli ses yerleştirmesinden ilham alan "Beton Heykel Atölyesi: Merdivenler", 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Sanatçı Damla Yeşiloğlu'nun yürütücülüğündeki "Sır Altı Boyama ile Bitkisel Formlar" atölyesi, 19 Temmuz'da rehber eşliğindeki sergi turu ile başlayacak, ardından bitkisel formlar yeniden yorumlanarak seramik tabaklar üzerine aktarılacak.

Yürütücülüğünü Damla Yalçın'ın üstlendiği "Şehir Gezgininin Seyir Defteri" atölyesi 28 Temmuz, yürütücülüğünü İpek Kay'ın üstlendiği "Tasarım Atölyesi: Zamanını Arayan Sandalye" 2 Ağustos, Arek Qadrra ve Beste Kopuz'un yürütücülüğünü üstlendiği "Kentin Gizli Hafızasını Dokularla Okumak" 4 Ağustos, Deniz Kulaksızoğlu'nun yürütücülüğünde gerçekleştirilecek "Tadilattaki Ütopyalar ve Ürünleşmiş Hayaller" atölyesi ise 9 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Damla Yalçın'ın yürütücülüğünü üstlendiği etkinliklerden bir diğeri "Mekanlar Arasındaki Eşik: Penceremden Görünenler" 11 Ağustos'ta, "Yeniden Kurmak" programının son etkinliği "Üç Boyutlu Tasarım: Bir Şehrin İz Düşümü" ise 18 Ağustos'ta Giz'li Atölye yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.