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Suna Kan için CSO Tarihi Salon'da tören (2)

Suna Kan için CSO Tarihi Salon'da tören (2)

Güncel Haberler

KILIÇDAROĞLU CENAZE TÖRENİNE KATILDIKan, için bugün Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Kan, için bugün Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kan'ın ailesi, yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki parti heyeti katıldı. Kılıçdaroğlu, Kan'ın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Törende Kan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı. Kan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenazesi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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