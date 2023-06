SUNA KAN İÇİN CSO TARİHİ SALON'DA TÖREN

ANKARA'da yaşamını yitiren dünyaca ünlü keman virtüözü Devlet Sanatçısı Suna Kan (87) için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salon'da tören düzenlendi.

CSO emekli solist sanatçısı Suna Kan, bir süredir nefes darlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki özel hastanede dün hayatını kaybetti. Kan için bugün CSO Tarihi Salon'da tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Metin Munzur, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Rengim Gökmen, keman sanatçısı Prof. Cihat Aşkın, Kan'ın oğlu Ömer Üstel, aile fertleri ve sevenleri katıldı. Törende Kan için saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra hayat serüveni anlatıldı.

'SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ'

Törende konuşan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, "Cumhuriyetimizin harika çocuğu Suna Kan, saygın sanat yaşamına sığdırdığı sayısız başarıları ile sanat evrenimizin en parlak yıldızlarından biri olarak müziğe gönül vermiş birçok gencimizin yolunu aydınlatmaya devam edecek. Yine ülkemizin övünç kaynağı, Türk bestelerinin bazılarının en başarılı icracısı olarak benzersiz yerini hep koruyacak. Bizlere Suna Kan'ı bahşeden, kendisinin benzersiz dehası, rakipsiz azmi ve zevki selimine ilaveten ailesinden tevarüs edindiği yetenek ve çalışkanlığı yanında devletimizin onu keşfetmekteki mahareti ve dirayeti de mutlaka olmuştur" dedi.

'O, HARİKA ÇOCUKLARIN YILDIZI'

Özden Toker ise Suna Kan ve kendisi gibi özel yetenekli çocukların yurt dışına devlet bursuyla gönderilmesi için çıkarılan 'Harika Çocuklar Yasası' olarak bilenen yasayı hatırlatarak, "Suna Kan, harika çocuklardan bir tanesi değil. Suna Kan, harika çocuk olarak bu kanunun çıkmasına vesile olan çocuğun kendisi ve o kanunu çıkaran da o zaman Cumhurbaşkanı olan babam İsmet İnönü. Babam, onun gibi yetenekli çocuklara sahip çıkılmasına, onların ileride bir yıldız gibi parlamasına vesile olan 'harika çocuk yasasını' çıkaran insan. Suna Kan'a ve İdil Biret'e inandığı için bu kanun özel olarak çıktı. O harika çocukların kendisi, yıldızı. O harika bir çocuktu. Ömür boyu sanat aşklarıyla her zaman bütün dünyada parıldadılar ve her zaman anıldılar. O çok zarif, çok güzel bir çocuktu ve o çocuk bizim ailemizde büyüdü. Annemin en sevdiği çocuklarından bir tanesi oldu. Babam, konserlerini en muntazam devam ettiği, dinlediği ve her zaman hayatıyla ilgilendiği bir büyüğü oldu. İyi ki vardın. İyi ki bu güzel ailen var. İyi ki seni seviyoruz ve seni hiç unutmayacağız. Suna Kan'a teşekkür ediyorum. Her zaman var olacaksın" dedi.

Konuşmaların ardından Kan'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kırmızı karanfiller bırakıldı ve alkışlarla sahneden uğurlandı. (DHA)

KILIÇDAROĞLU CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Kan, için bugün Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kan'ın ailesi, yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki parti heyeti katıldı. Kılıçdaroğlu, Kan'ın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Törende Kan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı. Kan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenazesi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)