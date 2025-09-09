Sumud Filosuna Dron Saldırısı: Güvenlik Gözlem Altında

(ANKARA) - Gazze'ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan ve Tunus'da demirlediği sırada ana gemisi "Family Boat" dron saldırısına uğrayan Sumud Filosunun Yürütme Kurulu Üyesi Saif Abukeshek, misyonlarını sürdürme kararlılığında olduklarını belirterek, "Gemilerin, mürettebatın ve katılımcıların güvende olduğundan emin olur olmaz hazırlıklarımıza devam edeceğiz" dedi.

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye gitmeden önce ikinci konvoyla birleşmek üzere Tunus'a ulaştı. Ancak filoya katılan aktivist Yasemin Acar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, grubun ana gemisi "Family Boat"un bir drone tarafından bombalandığını açıkladı.

Acar, yaptığı açıklamada, "Family Boat, resmen saldırıya uğradı. Bir drone doğrudan üzerine geldi, bir bomba bıraktı ve patladı, tekne alev aldı. O teknedeki herkes iyi. Yangın söndürüldü. Tunus topraklarında, üzerinde sivillerin bulunduğu bir tekneyi bir kez daha bombaladılar. Bu, Gazze'ye karşı bir saldırıdır çünkü bizi orada istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Family Boat, filonun yürütme kurulunu taşıyordu. Gemide Acar'ın yanı sıra İsveçli aktivist Greta Thunberg ve Brezilyalı sosyal-çevreci Thiago Avila da bulunuyordu.

"Tüm yolcular ile mürettebat güvende"

Filonun resmi sosyal medya hesabı, teknenin "bir drone tarafından vurulduğunu" doğruladı. Yapılan açıklamada, "Tekne Portekiz bayrağı altındaydı ve tüm yolcular ile mürettebat güvende" denilirken, soruşturmanın sürdüğü ve "saldırı eylemlerinin" Gazze'ye yardım götürme misyonunu engelleyemeyeceği vurgulandı.

"Böyle bir saldırıyı, İsrail dışında yapacak başka bir otorite yok"

Filonun yürütme kurulu üyesi Saif Abukeshek, saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. Abukeshek, "Böyle bir saldırıyı, böyle bir suçu İsrail makamları dışında yapacak başka bir otorite yoktur. Son 22 aydır soykırım işliyorlar ve barışçıl, şiddet içermeyen bir filoya saldırmaya da hazırlar" diye konuştu.

Katılımcıların son saldırıya rağmen misyonlarına devam etme kararlılığında olduklarını belirten Abukeshek, "Gemilerin, mürettebatın ve katılımcıların güvende olduğundan emin olur olmaz hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Gazze ablukasını kırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tunus Ulusal Muhafızlar: "Dron saldırısı iddiaları tamamen asılsız"

Öte yandan Tunus Ulusal Muhafızları, yaptığı incelemede gemide çıkan yangının bir can yeleğinde "çakmak veya sigara izmariti sonucu" başladığını ve dron saldırısı iddialarının "tamamen asılsız" olduğunu açıkladı. Kurum, "Herhangi bir düşmanca eylem veya dışarıdan hedef alma belirtisine rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu, dron saldırısı ve hasar görüntülerini yayınladı

Ancak Küresel Sumud Filosu, filodaki başka bir gemiden çekilen ve "Family Boat'un yukarıdan vurulduğu anı tam olarak gösterdiğini" söylediği görüntüleri yayınladı. Grup, dron saldırısı sonucu çıkan yangının Family Boat'un ana güvertesi ve alt güverte depolama alanında hasara yol açtığını belirtti.

Açıklamada, "Misyonumuzu gözdağı vermek veya sekteye uğratmak amacıyla yapılan saldırılar bizi yıldırmayacak. Gazze ablukasını kırma ve halkıyla dayanışma gösterme yönündeki barışçıl görevimiz kararlılık ve azimle devam ediyor" denildi.

Albanese'den "filoya acil koruma desteği" çağrısı

BM'nin Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, saldırının ardından filonun mürettebatı için acil koruma çağrısı yaptı. Albanese, "Filonun ana teknesi görünüşe göre, Tunus limanında bir dron tarafından saldırıya uğradı. Diğer iki tekne Tunus'a doğru yolda ve acil korumaya ihtiyaçları var" dedi.

Filoya katılan teknelerin çoğu şu anda Tunus kıyılarında bulunuyor. Filo, yarın Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyordu ancak saldırıda sonra Filonun ne zaman yola çıkacağı henüz kesin değil.