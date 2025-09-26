Sumud Filosu'ndaki İskoç aktivist Hickey filoyu sade vatandaşların insani hareketi olarak değerlendiriyor Açıklaması

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan İskoç aktivist James Hickey, filonun sivil bir girişim olduğunun altını çizerek, "Normalde bizim burada olmamamız lazım. Hükümetlerimizin bunları yapması gerekiyordu. Bu bizim işimiz değil ancak (hükümetler) siyonist oluşumla işbirliğine ve soykırımda ortaklığa devam ediyor." dedi.

Küresel Sumud Filosu'ndaki Saulle gemisinde bulunan İskoç aktivist James (Jim) Hickey, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarından görüntülü bağlantıyla AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Filoya yaklaşık 4 hafta önce katıldığını anlatan Hickey, ilk olarak İsrail'in olağan şüpheli olduğu dron saldırıları sırasında yaşananlardan söz etti.

Gemilerin İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunduğu sırada üzerlerinde dronlar uçtuğunu kaydeden Hickey, bunun gözlem amaçlı olduğu yönünde bir tahminde bulundu. Ancak filonun uluslararası sulara açılmasıyla dronların saldırgan hale geldiğini söyleyen Hickey, "(Filodaki) 11-12 gemi hedef alındı. Bazı gemilere çürük yumurtaya benzeyen sülfür kokulu tehlikeli maddeler atıldı." dedi.

Bazı gemilere ise yüksek ses ve ışık yayan bombalar atıldığını aktaran Hickey, İsrail'in Filistinlilere destek için bir araya gelen aktivistlere yönelik şiddetini anlattı.

Hickey, "Normal insanlara karşı bu saldırganlığı ve aşırılığı bekliyorduk." derken ana akım Batı medyası ve hükümetlerin sessizliğine tepki gösterdi.

İngiltere hükümetini soykırıma aktif şekilde katılmakla suçlayan Hickey, "İngiltere Başbakanı, Dışişleri Bakanı, hükümet üyeleri ve eski yönetimin Lahey'de çok ciddi sorulara cevap vermesi gerekiyor." dedi.

Tepkisini göstermek için filoya katıldığını anlatan Hickey, "Birçok etkili ve güçlü insan sessizken ya da işbirliği içindeyken soykırım, etnik temizlik, apartheid ve insan yapımı kıtlıkla karşı karşıya olan onurlu ve güzel Filistin halkına destek için filoya katıldım. Normal insanlar bu görevde yer almak zorunda kaldı. Karşı çıktığımız psikopatlıkla mücadelede yüz yüze geleceğimiz tehlikelerin farkındayız." şeklinde konuştu.

Gemiler yardım malzemesi ve dayanışma taşıyor

İskoçya'nın Glasgow kentinden Küresel Sumud Filosu'na katılan 3 çocuk babası Hickey, kendi geçmişi ve filodakilerin hikayelerinden de söz etti.

Sıkı bir Filistin yanlısı Celtic Futbol Kulübü taraftarı olduğunu anlatan Hickey, İrlanda ve İskoçya kökenli bir aileden geldiğini belirterek, "Geçmişimizde Britanya İmparatorluğu'nun uyguladığı benzer baskılar var. Dedelerim kıtlık nedeniyle İrlanda'dan kaçarak İskoçya'ya geldi. Benim geçmişimle Filistin'in şu an yaşadıkları arasında benzerlikler var." ifadelerini kullandı.

Hickey, "Çocuklarım var, umarım bir gün torunlarım da olacak. Çocuklarıma ne derim? Nasıl sessiz kalırım? Olanlara nasıl göz yumarım? Çocuklarımın faşist bir gelecekte yaşamasına nasıl izin veririm?" sözleriyle filoda yer alma motivasyonuna da değindi.

Filoda dünyanın 45 ülkesinden gelen, hayatın farklı kesimlerinden insanlar bulunduğunu belirten Hickey, Saulle'de Türk gazeteci, İtalyan psikolog, Avusturyalı kayakçı gibi isimlerle yolculuk ettiğini anlattı.

"Hepimiz, soykırım ve faşist bir geleceğe kendimiz, çocuklarımız ve torunlarımız için karşı durmak isteyen hayatın farklı kesimlerinden normal insanlarız." diyen Hickey, gemilerde Filistinliler için yardım, sevgi mesajları ve dayanışma taşıdıklarının altını çizdi.

Hickey, "Normalde bizim burada olmamamız lazım. Hükümetlerimizin bunları yapması gerekiyordu. Bu bizim işimiz değil ancak (hükümetler) siyonist oluşumla işbirliğine ve soykırımda ortaklığa devam ediyor. Bize çocuklarımız, torunlarımız ve halklarımız için harekete geçmekten başka çare bırakmadılar." yorumunu yaptı.

Filoyu "tarihi bir hareket" olarak nitelendiren Hickey, "Sade vatandaşlar uluslararası bir dayanışma için bir araya geldi. Biz, hükümetlerimizin görmezden gelmeye devam etmenin yanında felaket kapitalizmiyle kar elde ettiği problemleri çözmeye çalışan siyasi ve dini olmayan, şiddet içermeyen insani bir hareketiz." dedi.

"Bu iftiraları, onlara karşı çıkan herkese atıyorlar"

"Birlikteyken güçlüyüz, birlikte çalışırken güçlüyüz." diyen Hickey, 45 ülkeden aktivistlerin bir araya gelerek oluşturduğu filonun bir ülkenin tek başına yapamayacağı kadar yardım götürdüğünü söyledi.

Hickey, filoda hukukçu, denizci, siyasetçi ve gazeteci gibi profesyonellerin de bulunduğunu dile getirerek, "Temel amacımız insani yardım götürmek, Gazze'deki 18 yıllık yasa dışı İsrail ablukasını kırmak, başka kurumlar için insani bir koridor açmak, soykırıma, etnik temizliğe ve insan yapımı kıtlığa bir son vermek." ifadelerini kullandı.

İsrail'in filoya yönelik "Hamas filosu" ve "cihatçı girişim" açıklamalarına da değinen Hickey, "Bu tür iftira kampanyaları ve yalanlar, siyonist propaganda makinesinin en çok kullandığı enstrümanlardır. Filistin'deki gazeteciler Hamas, doktorlar Hamas, avukatlar Hamas, 5 yaşındaki çocuklar Hamas. Bunu sürekli kullanıyorlar, bu yalanları söylüyorlar bu iftiraları, onlara karşı çıkan herkese atıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Bu tür iftira ve saldırıları beklediklerini belirten Hickey, Filistinlilerin 80 yıldır İsrail eliyle baskı, etnik temizlik ve işgale maruz kaldığını kaydetti.

İşgale karşı direnmenin bir hak olduğunun altını çizen Hickey, "Nazilere karşı direnen Fransızlara terörist mi diyeceğiz? İngiltere'ye karşı direnen İrlandalılara ne diyeceğiz? Hepsine terörist etiketi yapıştırılmıştı ancak tarih bize bunların hepsinin propaganda olduğunu öğretti." tespitinde bulundu.

"Aileme söylemek isterim ki yaptığım hiçbir şey yasa dışı değil. Vicdanımla hareket ettim"

Bazı ülkelerin filodaki vatandaşlarına gerekli desteği sunarken kendi ülkesinin İsrail yanlısı tutumuna tepki gösteren Hickey, "Maalesef İngiltere Başbakanı Keir Starmer bir korkak. Lahey'de cevaplaması gereken çok ciddi sorular var. ABD Başkanı Donald Trump'tan korkuyor. O koltukta oturmaması lazım. Korkak, kendi halkına ihanet eden, soykırımda aktif şekilde rol alan birisi." diye konuştu.

Utanç dışında İngiliz hükümetine karşı bir his beslemediğini belirten Hickey, İsrail'in filoya saldırması ve gözaltına alınması halinde ailesine mesajını da paylaştı.

Hickey, "Aileme, arkadaşlarıma ve benimle ilgili endişelenen insanlara söylemek isterim ki yaptığım hiçbir şey yasa dışı değil. Vicdanımla hareket ettim. Filistin halkıyla omuz omuza durmak zorundayım." şeklinde konuştu.

Dedelerinin Britanya İmparatorluğu baskısından kaçtığından İskoçya'nın onlara kapılarını açtığını hatırlatan Hickey, "Normal insanlar bu tür ihtiyaçlar karşısında omuz omuza verir. Ben de bunu yapıyorum. Yalanları dinlemeyin. Karşılaşacağım tehlikelerin bilincindeyim ancak çocuklarım ve torunlarımın geleceği şu an daha önemli." ifadelerini kullandı.

Hickey, ülkesinde de sade vatandaşların faşizme karşı durması gerektiğine dikkati çekti.