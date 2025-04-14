Sumi'ye Düzenlenen Saldırıda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 34'e Yükseldi
Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 34 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi yaralandı. Ölümler arasında çocuklar da bulunuyor.
KİEV, 14 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükselirken, 117 kişi de yaralandı.
Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri'nden yapılan açıklamada hayatını kaybedenler arasında 2, yararılar arasındaysa 15 çocuğun da bulunduğu belirtildi.
Sumi bölge valisi Volodimir Artiyuh, ölümlerin çoğunun saldırıda isabet alan troleybüste meydana geldiğini kaydederek, saldırıda üniversitenin ve yakındaki apartmanların da hasar aldığını söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Şefi Kirilo Budanov, Rus güçlerinin pazar sabahı Rusya'nın Kursk ve Voronej bölgelerinden Sumi'ye iki İskender-M/KN-23 balistik füzesi fırlattığını söyledi.