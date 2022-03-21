Sumi'de kimyasal tesiste amonyak sızıntısı meydana geldi - Haberler

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Sumi'de kimyasal tesiste amonyak sızıntısı meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan bir kimyasal tesiste amonyak sızıntısı olduğu açıklandı.

Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan bir kimyasal tesiste amonyak sızıntısı olduğu açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Sumi Bölge Valisi Dmytro Zhyvytskyy, yeni bir açıklama yaptı. Zhyvytskyy, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan Sumykhimprom kimyasal tesisinde TSİ 04.30'da amonyak sızıntısı meydana geldiğini söyledi. Zhyvytskyy, sızıntının nedenine dair henüz net bir açıklama yapmazken, tesisin etrafındaki 5 kilometrelik alanın tehlikeli olduğunu belirtti.

(İHA)

Sumi'de kimyasal tesiste amonyak sızıntısı meydana geldi

Sumi'de kimyasal tesiste amonyak sızıntısı meydana geldi

Sumi'de kimyasal tesiste amonyak sızıntısı meydana geldi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kimyasal, Ukrayna, Sumi, Rus, Güncel, Haberler

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