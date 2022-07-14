SÜMELA'YA ZİYARETÇİ AKINI; UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 6 yıl sonra tüm alanları ziyarete açılan tarihi Sümela Manastırı'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Yetersiz gişe ve minibüsler nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalan ziyaretçiler, uzun kuyruklar oluşturdu. Tur rehberi Hamdi Yılmaz, Sümela Manastırı, tarihi günlerinden birini yaşıyor. 2,5 saatte manastıra çıkabildik dedi.

Türkiye'nin önemli tarihi ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin geldiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, 6 yıl süren restorasyonun ardından 1 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Manastıra, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistler akın etti. Altındere Vadisi Milli Parkı'na gelen ziyaretçiler, araçlarını Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otoparklara 15 TL karşılığında mecburi bırakıyor. Bu sırada görevliler ile ziyaretçiler arasında zaman zaman tartışmalar oluyor. Sıraya girenler, kişi başı 14 TL vererek bindikleri minibüslerle 2 kilometre mesafedeki manastıra taşınıyor. Minibüsten inenler, orman içi yoldan 300 metrelik patikayı takip ederek manastırın girişine ulaşıyor.

TEK GİŞEDE UZUN KUYRUK

Burada müze kartı olanlar, kısa süre bekleyerek manastırı ziyaret edebiliyor ancak kartı olmayanlar ise almak ya da kişi başı 125 TL olan giriş ücretini ödemek için tek gişe önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Buradaki işlemlerini tamamlayanlar, bu kez de manastıra girebilmek için merdivenlerde sıraya giriyor. Ziyaretin ardından patika yoldan araç yoluna inenler, otoparka ulaşmak için dönüş sırasına giriyor. Tekrar minibüslere binenler otoparka taşınıyor. Ziyaretçiler, yoğunluk nedeniyle gişe ve minibüslerin yetersiz kaldığını belirterek, tepki gösterdi.

'KAOS VAR, ÖNLEM ALINMAMIŞ'

Kalabalık nedeniyle çok sıra beklediğini söyleyen Bülent Türkan, Hem aşağıda hem yukarıda çok sıra bekledik. Çok yoğunluk var ama her şeye rağmen manastırı görmek güzeldi dedi. Murat Yılmaz ise Bilet gişesinde kaos var. Önlem alınmamış. Çok fazla bekledik. Müze kartsız girmek zor. Bu kartı almak da çok zor. Gelirken ve giderken çok dolmuş sırası bekledik. Daha iyi bir organizasyon yapılabilirdi diye konuştu.

Sevim Güllü de Manastır için çok sırada bekledik. Ziyaret çok pahalıya mal oldu. Otopark, minibüs, giriş ücreti çok pahalı. Uzun süredir de sırada bekledik dedi.

Leyla Eskiocak Manastır ziyaretimiz sırada beklemekle geçti derken, Çağla Eskiocak da Bizim için yorucu oldu ama değdi. Manastırı görmek çok güzeldi diye konuştu.

Tur rehberi Hamdi Yılmaz ise Sümela Manastırı, tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bayram tatili dolayısıyla kalabalık var. 2,5 saatte manastıra çıkabildik dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel