Sümela Manastırı'nda 12. Ayin Gerçekleştirildi
Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, Patrik Pavlos Sofianopoulos'un yönettiği 12. ayin yapıldı. Ayin, dua ve ilahilerle sona erdi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğindeki Sümela Manastırı'nda ayin yapıldı.

Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda 12'ncisi gerçekleştirilen ayini, Patrik Pavlos Sofianopoulos yönetti.

Sofianopoulos, burada yaptığı konuşmada, tarihi ve kutsal Sümela Manastırı'ndaki ayinin icra edilmesi iznini veren, gerekli kolaylıkları sağlayan idarecilere teşekkür etti.

Ayin, dua ve ilahilerle tamamlandı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
