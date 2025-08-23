Sümela Manastırı'nda 12. Ayin Gerçekleştirildi

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğindeki Sümela Manastırı'nda ayin yapıldı.

Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda 12'ncisi gerçekleştirilen ayini, Patrik Pavlos Sofianopoulos yönetti.

Sofianopoulos, burada yaptığı konuşmada, tarihi ve kutsal Sümela Manastırı'ndaki ayinin icra edilmesi iznini veren, gerekli kolaylıkları sağlayan idarecilere teşekkür etti.

Ayin, dua ve ilahilerle tamamlandı.