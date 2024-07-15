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İstanbul'da Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde binlerce kişilik aşure kaynatıldı

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İnsan ve İrfan Vakfı tarafından Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde düzenlenen etkinlikte, dualar eşliğinde 7 büyük kazanda aşure pişirildi. Kaynatılan aşure, mahalle sakinlerine ve misafirlere ikram edilecek.

İnsan ve İrfan Vakfınca, Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde binlerce kişilik aşure kaynatıldı.

İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri için Fatih Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde başlatılan aşure kaynatma geleneği, İnsan ve İrfan Vakfınca sürdürülüyor.

Bu yıl da vakıf tarafından aslına uygun olarak dualar ve zikirler eşliğinde aşure pişirildi.

İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Çıtlak ve çok sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, 7 büyük kazanda aşure yapıldı.

Dualar eşliğinde kaynatılan aşure, mahalle sakinlerine ve misafirlere ikram edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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