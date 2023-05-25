Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Suluova suya teslim oldu: Aniden bastıran sağanak ve dolu yolları göle çevirdi

Güncel Haberler

Amasya'nın Suluova ilçesi, iki gün üst üste aniden bastıran sağanak ve dolu yağışının şokunu yaşıyor. 24 saat arayla afet yaşanan ilçede yollar ve iş yerleri sele dönüşen yağışın peşinden göle döndü. Tarım arazilerindeki ürünler zarar gördü. Araçlar suların içinde kaldı, vatandaşlar ise nehir gibi akan suların içinde güçlükle hareket etmeye çalıştı.

Suluova suya teslim oldu: Aniden bastıran sağanak ve dolu yolları göle çevirdi

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesi, iki gün üst üste aniden bastıran sağanak ve dolu yağışının şokunu yaşıyor.

24 saat arayla afet yaşanan ilçede yollar ve iş yerleri sele dönüşen yağışın peşinden göle döndü. Tarım arazilerindeki ürünler zarar gördü. Araçlar suların içinde kaldı, vatandaşlar ise nehir gibi akan suların içinde güçlükle hareket etmeye çalıştı. Belediye ekipleri yolları kaplayan suyun tahliyesi için rögarları açmaya çalıştı. Esnaflarda su basan işyerlerini temizledi.

Vatandaşlardan Muhammed Hüsrev Çakan, iki gün art arda karşılaştıkları felaketin şokunu yaşadıklarını söyledi.

"Her yer bembeyaz oldu"

Esnaf Mehmet Can Şimşir de "Hayatımda böyle uzun süreli bir dolu yağışı görmemiştim. Her yer bembeyaz oldu" diye konuştu.

Amasya Seçim Sonuçları
Amasya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Amasya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Güncel

Suluova Amasya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title