Amasya'nın Suluova ilçesi, iki gün üst üste aniden bastıran sağanak ve dolu yağışının şokunu yaşıyor. 24 saat arayla afet yaşanan ilçede yollar ve iş yerleri sele dönüşen yağışın peşinden göle döndü. Tarım arazilerindeki ürünler zarar gördü. Araçlar suların içinde kaldı, vatandaşlar ise nehir gibi akan suların içinde güçlükle hareket etmeye çalıştı.

Suluova suya teslim oldu: Aniden bastıran sağanak ve dolu yolları göle çevirdi

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesi, iki gün üst üste aniden bastıran sağanak ve dolu yağışının şokunu yaşıyor.

24 saat arayla afet yaşanan ilçede yollar ve iş yerleri sele dönüşen yağışın peşinden göle döndü. Tarım arazilerindeki ürünler zarar gördü. Araçlar suların içinde kaldı, vatandaşlar ise nehir gibi akan suların içinde güçlükle hareket etmeye çalıştı. Belediye ekipleri yolları kaplayan suyun tahliyesi için rögarları açmaya çalıştı. Esnaflarda su basan işyerlerini temizledi.

Vatandaşlardan Muhammed Hüsrev Çakan, iki gün art arda karşılaştıkları felaketin şokunu yaşadıklarını söyledi.

"Her yer bembeyaz oldu"

Esnaf Mehmet Can Şimşir de "Hayatımda böyle uzun süreli bir dolu yağışı görmemiştim. Her yer bembeyaz oldu" diye konuştu.