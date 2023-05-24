Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Suluova suya teslim: İş yerleri ve yollar göle döndü

Güncel Haberler

Suluova suya teslim: İş yerleri ve yollar göle döndü Amasya'nın Suluova ilçesi, etkili olan sağanak yağış ve dolunun ardından suya teslim oldu.

Suluova suya teslim: İş yerleri ve yollar göle döndü

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesi, etkili olan sağanak yağış ve dolunun ardından suya teslim oldu. Suluova Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini sular bastı, yollar göle döndü, araçlar suların içinde kaldı.

Yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış sonrası vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Mağdur olan vatandaşlardan Orhan Önder, "Sanayi sitesinin alt kısmını sel suları almış vaziyette. Şiddetli yağan her yağmur sonrası burası böyle oluyor. Yetkililerden buradaki sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi.

Sağanak ve dolu yağışının ilçede etkili olduğunu anlatan Osman Altundaş da uzun süre iş yerlerinin içinde mahsur kaldıklarını söyledi.

Amasya Seçim Sonuçları
Amasya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Amasya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Güncel

Suluova Amasya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title