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Suluova Sulama Modernizasyonu Projesi Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Suluova Sulama Modernizasyonu Projesi Tanıtım Toplantısı Düzenlendi
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Dünya Bankası finansmanı ile Türkiye 2. Sulama Modernizasyonu ve Su Verimliği Projesi kapsamında Suluova'da modern sulama sistemlerinin tanıtımı yapıldı. Proje ile 152 bin 500 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşacak.

Dünya Bankası finansmanı ile Türkiye 2. Sulama Modernizasyonu ve Su Verimliği Projesi (TIMP2) kapsamında, Suluova Sol ve Sağ Sahil Sulamaları Yenileme Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Suluova Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan, DSİ 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Serdar Güzel, Suluova bölgesinde toplamda 152 bin 500 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuşacağından, mevcut açık kanallı sistemde yaşanan su kaybı ile işletme ve bakım problemlerinin asgari düzeye ineceği için ilçe ekonomisine ve tarımsal kalkınmaya büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Daha sonra DSİ yetkilileri tarafından proje detayı ve süreci hakkında bilgilendirmeler yapıldıktan sonra çiftçilerin talep ve beklentileri alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Kaymakam Şafak Gürçam, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
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