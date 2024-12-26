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Suluova Şeker İlkokulu'nda 'Amasya'yı Yaşıyorum' Etkinliği Düzenlendi

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Suluova Şeker İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Amasya'nın yöresel eşyaları ve lezzetleri tanıtıldı. Programa Kaymakam Gürçam ve diğer yetkililer katıldı.

Suluova Şeker İlkokulu tarafından "Amasya'yı Yaşıyorum" etkinliği kapsamında, yöresel eşya ve lezzetlerin tanıtımının yapıldığı program düzenlendi.

Okulda düzenlenen programa, Kaymakam Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Şeker İlkokulu Müdürü Cemil Küpçü ve öğretmenler katıldı.

Kaymakam Gürçam, yaptığı konuşmada, öğrencilerin yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtıma katkı sağlamaya çalışmalarının oldukça kıymetli olduğunu, Amasya ve Suluova'nın sayısız tarihi ve kültürel değeri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
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