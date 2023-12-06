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Suluova Kaymakamı, Aşevi Personeline Teşekkür Belgesi Verdi

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Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aşevinde hizmet veren personeli emekleri dolayısıyla teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aşevinde hizmet veren personeli emekleri dolayısıyla teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Kaymakamlık binasında gerçekleşen programda konuşan Kaymakamı Gürçam, 15 aylık görevi süresince vakıf ve aşevi personelinin büyük özveriyle çalıştıklarına şahit olduğunu söyledi.

Kaymakamlık olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların sorun ve taleplerinin yerinde tespiti ve ihtiyaçlarının giderilmesi için yoğun gayret gösterdiklerini belirten Gürçam, şunları kaydetti:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ile aşevimiz faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Aşevimiz 350 haneye araçlarla servis yaparak günlük sıcak yemek hizmeti veriyor. İlçe sınırları içerisinde 2 bin 456 hane aile destek ödeneği alıyor. Yaşlılık aylığı alan 389 kişi, engelli aylığı alan 355 kişi, engelli yakını aylığı alan ise 20 kişi var. Öksüz ve yetim ödeneğinden ise 4 kişi yararlanıyor."

Gürçam, daha sonra başarılı çalışmalarından dolayı vakıf ve aşevi personeline teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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