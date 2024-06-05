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Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü Köy ve Mahalle Muhtarlarına KKKA Hastalığı Semineri Verdi

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Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili seminer verildi. Seminerde, hastalığın belirtileri ve önlemleri hakkında bilgi verildi.

Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili seminer verildi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Yetkin, kurum binasında düzenlenen seminerde, Amasya bölgesinin iklim yapısının hastalığın bulaşmasında rol oynayan kenelerin yaşaması için elverişli olduğunu söyledi.

KKKA bulgularının grip hastalığı ile benzediğini aktaran Karakeçili, söyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza önerimiz, özellikle belirtilerini çoğunlukla bir griple karıştırabiliyorlar. Hastalarda, şiddetli baş ağrısı, ateş, kas, eklem ağrıları, halsizlik, ilerleyen ağır vakalarda burun ve ciltte kanamalarla görebiliyor. Bu tarz böyle basit şikayetlerde bile kırsal bölgelerdeki insanlar özellikle hayvanlarla temas halindeyse sağlık kurumuna başvurmaları gerekiyor."

Kaynak: AA / Güncel

Suluova Sağlık Güncel Haberler

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