Suluova İHH Gazze Yararına Kermes Düzenledi

Suluova İHH tarafından Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.

Gazze'deki halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hacı Hayta Mahallesi'nde düzenlenen kermeste el emeği ürünler, yiyecekler, hediyelik eşya ve kırtasiye malzemeleri satışa sunuldu.

Suluova İHH temsilcilisi Ali Karakuzu, Gazze'ye ve mazlum coğrafyaya yardım ulaştırmaya devam ettiklerini dile getirerek, "6 ay önce de kermes düzenleyerek gelirini Gazze'ye göndermiştik. Bugün de ikinci kermesimizi yapıyoruz. Yanan ateşe bir damla su olma amacıyla düzenlenen kermese yoğun katılım sağlayan hayırseverlerimizden Allah razı olsun." dedi.

Kermesin yarın da açık olacağı belirtildi.

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