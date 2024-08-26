Suluova'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Yönetici Eğitimi Gerçekleştirildi
Suluova ilçesinde düzenlenen programda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanacağı eğitim-öğretim yılı hakkında bilgi verildi.
Suluova ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yönetici eğitimi yapıldı.
Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacağını söyledi.
Daha sonra Amasya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Celalettin Kapusuz tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi konusunda bilgi verildi.