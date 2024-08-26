Üye Girişi
Haberler

Suluova'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Yönetici Eğitimi Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suluova ilçesinde düzenlenen programda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanacağı eğitim-öğretim yılı hakkında bilgi verildi.

Suluova ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yönetici eğitimi yapıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacağını söyledi.

Daha sonra Amasya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Celalettin Kapusuz tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi konusunda bilgi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Yüzyılı Suluova amasya Eğitim Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman? Güç Yüzükleri 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Galatasaray Young Boys hakemi nereli? Galatasaray Young Boys rövanş maçı hakemi kim, adı ne? Galatasaray Young Boys maçını hangi kanal veriyor? Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir?
title