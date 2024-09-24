Suluova'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazada yüklü plastik ham maddeler yol üzerine saçıldı ve yol ulaşıma kapandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Yousef Moharramzadeh'in kullandığı 40 AA 155 İran plakalı tır, terminal mevkisinde refüjdeki yön levhasına çarpıp sürüklenerek durabildi.
Çarpmanın etkisiyle tırda sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldıktan sonra sağlık ekibince ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada tırda yüklü plastik ham maddenin saçılması nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.
İtfaiye ekiplerince temizlenmesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.
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