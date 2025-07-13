Suluova'da Tarım Arazisinde Yangın: 100 Dönüm Zarar Gördü

Suluova'da Tarım Arazisinde Yangın: 100 Dönüm Zarar Gördü
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Amasya'nın Suluova ilçesinde, rüzgarın etkisiyle buğday ekili tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, köylüler de su taşıyarak yardımcı oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

Çayüstü köyünde, buğday ekili tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Köylüler de bidon ve kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.???????

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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