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Suluova'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Suluova'da Park Halindeki Otomobil Yandı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak hasar gördü. Yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde park halinde yanan otomobilde hasar oluştu.

Şeker Mahallesi TOKİ konutları önünde park halindeki Ş.D'ye ait 05 AED 842 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ve vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
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