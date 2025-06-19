Suluova'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Amasya'nın Suluova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ö.K'nin idaresindeki 05 DE 944 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 05 LK 336 plakalı otomobil, Yüzbeyköyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve otomobillerdeki 2 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel