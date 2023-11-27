Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Suluova'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

AMASYA'nın Suluova ilçesinde otomobille, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücülerle birlikte 3 kişi yaralandı.

Kaza bugün D-100 karayolu Suluova kavşağında meydana geldi. Yusuf Polat (25) yönetimindeki 60 ABD 739 plakalı otomobil, kavşakta Ferhat Deniz (33) yönetimindeki 05 ABA 814 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte hafif ticari araçta bulunan Zeynel Deniz (60) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından, ambulanslar ile Suluova Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)