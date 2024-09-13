Suluova'da öğrenci taşıyan araç sürücülerine seminer verildi
Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci taşıyan araç sürücülerine seminer verildi. Seminerde trafik kuralları, cezalar, iletişim şekli gibi konular ele alındı.
Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci taşıyan araç sürücülerine seminer verildi.
Suluova Öğretmenevi'nde düzenlenen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, okul servis araçlarında görevli personelin yaptıkları işin sorumluluğunun bilincinde olmaları açısından bu tarz eğitimleri önemsediklerini söyledi.
Seminerde şoförlere trafik kuralları, cezalar, öğrenci, öğretmen ve velilerle iletişim şekli konusunda bilgi verildi.
Toplantıya emniyet ve jandarma personeli ile servis şoförleri katıldı.