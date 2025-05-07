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Suluova'da Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Faaliyeti Gerçekleştirildi

Suluova'da Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Faaliyeti Gerçekleştirildi
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Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında tanıtım programı düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, mesleki eğitimin ekonomik kalkınma ve toplumsal refah için önemini vurguladı ve öğrencilere meslek alanları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik eğitimin ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın sağlanmasında büyük öneme sahip olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde büyük rol oynadığını, kişilerin yaşam boyu beceri edinmelerini sağlayarak iş gücü piyasasına gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmanın amaçlandığını kaydetti.

Davu, "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesinde yer alan 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' hedefi doğrultusunda öğrencilerimizin ilgi duydukları mesleklerin farkına varmaları ve öğrencilerimizin isabetli tercih yapabilmelerini sağlamak amacıyla mesleki ve teknik okullarımızda bulunan meslek alanlarımızın avantajları, istihdam olanakları, mesleklerin gelecekleri ile ilgili çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıyoruz ve diyoruz ki 'Ülken ve Geleceğin İçin Seni Bekliyoruz.'" İfadelerini kullandı.

Daha sonra Koordinatör Davut Oyan tarafından, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında ilçedeki Ortaokul 7. ve 8. Sınıf öğrenci ve velilerine yönelik tanıtım gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
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