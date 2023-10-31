Haberler ›› Güncel ›› Suluova'da Kaçak Makaron Operasyonu

Suluova'da Kaçak Makaron Operasyonu

Amasya'nın Suluova ilçesinde yapılan operasyonda 23 bin 600 makaron ele geçirildi. Aramada bandrolsüz makaronlar, tütün ve doldurma makineleri bulundu.