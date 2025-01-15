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Suluova'da JAV İlçe Temsilciliği açıldı

Suluova'da JAV İlçe Temsilciliği açıldı
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Suluova'da Jandarma Asayiş Vakfı (JAV) Temsilciliği açıldı.

Suluova'da Jandarma Asayiş Vakfı (JAV) Temsilciliği açıldı.

JAV İlçe Temsilciliği görevine getirilen Mehmet Çavuş, JAV'ın jandarma personeline ve şehit ailelerine destek olmak için çeşitli çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Bu çalışmalar arasında en önemlilerin jandarma personeline eğitim ve sosyal imkanlar sunmak, şehit ailelerine maddi ve manevi destekte bulunmak olduğunu anlatan Çavuş, "Jandarma teşkilatına ilişkin kamuoyunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak da görevlerimiz arasında. JAV temsilciliğinin ilçede faaliyete başlamasıyla ilçedeki jandarma personeline ve şehit ailelerine önemli destek sağlayacak." dedi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
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