Üye Girişi
Haberler
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Suluova'da İlkokullar Arası Bilgi ve Kültür Şenliği Düzenlendi

Suluova'da İlkokullar Arası Bilgi ve Kültür Şenliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlikte, 15 ilkokuldan 75 öğrenci eğlenceli etkinliklerde bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, şenliğin amacının eğlenmek ve öğrenmek olduğunu vurguladı.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar arası bilgi ve kültür şenliği düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, şenlik kapsamında yapılan yarışmaya ilçe genelindeki 15 ilkokuldan 75 öğrencinin katıldığını, şenliğin amacının yarışmak değil eğlenmek, eğlenirken de öğrenmek olduğunu söyledi.

Etkinliğin sonunda Kaymakam Şafak Gürçam, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve diğer katılımcılar tarafından başarılı öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
img

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
img

Deprem haritayı değiştirdi! "Fay yok" denilen bölge tehlikede
img

Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay bilmecesi çözüldü!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı dünya devi aldı

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı çuvalla para verip aldılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.