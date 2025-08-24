Suluova'da Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi

Amasya Suluova Belediyesi, Suluova'nın ilçe oluşunun 68. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Bir Eylül Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 23 çocuğu sünnet ettirdi.

Mevlid-i Şerif programı ile başlayan etkinlikte Belediye Başkanı Rıfat Uzun, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen sünnet şöleninde, çocuklar ile ailelerini tebrik ederek, sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

İslam dini ile Türk gelenek ve göreneklerinde sünnetin ayrı bir yeri ve önemi bulunduğunu belirten Uzun, "Her yıl geleneksel olarak sünnet şöleni yapıyoruz. Erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerimizin sevincini paylaşıyoruz. Amacımız bu geleneğimizi yaşatmak ve çocuklarımızı yarına hazırlamak. Yarınlarımızın büyüğü olan yavrularımızın bu özel gününde onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sünnet şöleni ile başlayan festivalimiz birbirinden güzel etkinliklerle devam edecek. Hep birlikte nice coşkulu kutlamalar dileğiyle. Katkılarından dolayı Suluova Devlet Hastanesi yetkilileri ve doktorlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından çocukların sünnet olmalarına katkı sağlayan Suluova Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Şafak Öner Gülpınar, Çocuk Cerrahisi Uzman Doktoru Levent Sapan, Anestezi Uzman Doktoru Selman Can, Anestezi Uzman Doktoru Yasemin Kılıç, Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Eren Deniz Dinç, Sağlık Hizmetleri Müdürü Sinan Yağlıoğlu, İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Niğar Aydın Çolak'a Belediye Başkanı Rıfat Uzun tarafından plaket verilerek teşekkür edildi.

Etkinlikte çeşitli ikramlar ve hediyeler verilen çocuklar, araçlarla şehir turu yaptı.