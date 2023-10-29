Suluova'da fener alayı düzenlendi

Amasya'nın Suluova ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi önünde başlayan etkinlik için, öğrencilerden oluşan bando takımı ile fener alayının arkasında açılan büyük Türk bayrağına eşlik eden ilçe protokolü ile öğrenci ve vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Yol kenarında toplanan vatandaşlar da yürüyüş boyunca ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Cumhuriyet coşkusuna eşlik etti.

Meydanda son bulan fener alayı ve kortej yürüyüşünün ardından çalan marşlar eşliğinde havai fişek gösterileri sunuldu.

Kaymakam Şafak Gürçam, yaptığı açıklamasında,ilçe halkıyla birlikte Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü büyük bir coşku içinde yaşadıklarını belirterek, "Bugün 100 yıl önce yokluklar ve zorluklar içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüce Türk milletinin zaferi ile taçlanan Kurtuluş Savaşı sonrası ilan edilen Cumhuriyetimizin birinci asrını kutluyoruz. 7'den 77'ye tüm Suluova buradaydı. Ben bu vesile ile Suluovalı hemşehrilerimizin ve tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, "Bugün Cumhuriyetin 100. yılı. Tüm hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. 100 yıl önce bugün Cumhuriyetimizin ilanı gerçekleşmişti. Bugün de tam bir asır sonra halkımızla, gençlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını coşku ile kutladık, kutluyoruz. Bu gün bir yürüyüş yaptık bayraklar ellerimizde. Yer gök Türk bayrağı olsun dedik. Ellerimizde rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağımızla birlikte bugün bağımsız güçlü bir Türkiye için yürüdük. Duamız şudur, bu coğrafyada bölgesinin ve küresel bir lider olan Türkiye'dir. 100. yılımız kutlu olsun." diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte Türk bayrakları ile fener alayı ve kortej yürüyüşüne katılan Sibel Baş, büyük bir coşku yaşadıklarını dile getirerek, "Çoluk çocuk herkes çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Cumhuriyet her şey demek, laiklik, özgürlük, bağımsızlık her şey demek bizim için Cumhuriyet. Çocuklarımızla birlikte yürüyüşe katıldık. Bayraklar astık, evimizi donattık. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. 100. yılında çocuklarımla birlikte bugünleri görmek çok güzeldi. Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Onlara çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı.