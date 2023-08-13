Suluova'da Et İşleme Tesisi İşçileri Sendika Tanınması İçin Eylem Yaptı

Suluova ilçesinde bir et işleme tesisinde çalışan işçiler, sendikalarının tanınmaması nedeniyle eylem düzenledi. Şeker-İş üyeleri, ailelerinin de desteğiyle Türk bayrakları ve pankartlarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Şeker-İş Örgütlenme Uzmanı Hüseyin Kaşif, ATA Holdinge bağlı EKUR Et Entegre'de örgütlenme çalışmalarını tamamladıklarını ve bakanlıktan onay aldıklarını belirtti. İşverenin yetki tespitine itiraz etmesi üzerine dava sürecinin başladığını ifade eden Kaşif, ATA Holding ve EKUR Et Entegre yönetimine üyelerin sendikal haklarına saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Suluova ilçesinde bir et işleme tesisinde çalışan işçiler, firmanın üye oldukları sendikayı tanımadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ellerinde Tük bayrağı ve pankartlarla toplanan Şeker-İş üyelerine aileleri de destek verdi.

Şeker-İş Örgütlenme Uzmanı Hüseyin Kaşif, yaptığı basın açıklamada, sendika olarak ATA Holdinge bağlı EKUR Et Entegre'de örgütlenme çalışmalarını tamamladıklarını ve ilgili bakanlıktan da onay yazısını aldıklarını söyledi.

Bakanlığın olumlu yetki tespitine işveren tarafından itiraz edilerek yargı süreci başlatıldığına işaret eden Kaşif, davanın 4 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini belirterek, "Buradan ATA Holding ve EKUR Et Entegre San. ve Tic. AŞ yetkililerine sesleniyoruz, üyelerimizin sendikal hak ve özgürlüğüne saygı duyulmasını, Çalışma Bakanlığının vermiş olduğu olumlu yetki tespitine yapılan itirazın geri çekilmesini ve EKUR yönetiminin, Şeker-İş sendikasını muhatap olarak kabul edip, bir an önce üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi masasına oturmasını açıkça talep ediyoruz. Gelin bu işi birlikte çözelim. İş barışını birlikte sağlayalım. Şeker-İş sendikası olarak, üyelerimiz adına bu kapsamda elimizden geleni ardımıza koymayacağımızı açıkça ilan ediyoruz." İfadelerini kullandı.

Müzik eşliğinde halaylar çeken işçiler basın açıklamasının ardından dağıldı.