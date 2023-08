Suluova'da Et İşleme Tesisi İşçileri Sendika Tanınması İçin Eylem Yaptı

Suluova ilçesinde bir et işleme tesisinde çalışan işçiler, sendikalarının tanınmaması nedeniyle eylem düzenledi. Şeker-İş üyeleri, ailelerinin de desteğiyle Türk bayrakları ve pankartlarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Şeker-İş Örgütlenme Uzmanı Hüseyin Kaşif, ATA Holdinge bağlı EKUR Et Entegre'de örgütlenme çalışmalarını tamamladıklarını ve bakanlıktan onay aldıklarını belirtti. İşverenin yetki tespitine itiraz etmesi üzerine dava sürecinin başladığını ifade eden Kaşif, ATA Holding ve EKUR Et Entegre yönetimine üyelerin sendikal haklarına saygı göstermeleri çağrısında bulundu.