Suluova'da Demir Kazık Hırsızlığı: 1 Tutuklama
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir depodan yaklaşık 2 milyon lira değerinde demir kazık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir depodan demir kazık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçede 20 Ekim'de bir şirketin deposundan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki fore kazıkların çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.
Çalışma sonucu olayla ilgilileri görülen İ.B. (33), A.Ö, İ.Ö, V.C. ve H.Ç. gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden İ.B. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.