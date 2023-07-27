Suluova'da çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Amasya'nın Suluova ilçesinde otluk ve çalılık alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde otluk ve çalılık alanda başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle endişeye kapılan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Orta Mahalle'de kullanıma kapalı eski diş hastanesi bahçesinde otluk ve çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu fazla büyümeden ve çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Ekipler, evlerin zarar görmemesi için yoğun şekilde çaba gösterdi. Yangın, bölgedeki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. - AMASYA