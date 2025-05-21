Suluova'da Bordür Taşına Çarpan Otomobilde Sıkışan Sürücü Yaralandı

Suluova'da Bordür Taşına Çarpan Otomobilde Sıkışan Sürücü Yaralandı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde kontrolü kaybeden sürücünün otomobili bordür taşına çarparak kaza yaptı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde bordür taşına çarpan otomobilinde sıkışan Özkan B. (23), yaralandı.

Kaza, bugün Suluova ilçesi Salucu köyü mevkisinde meydana geldi. Özkan B'nin kontrolünü yitirdiği 55 ABU 191 plakalı otomobil, bir akaryakıt istasyonu girişindeki bordür taşına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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