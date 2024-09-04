Suluova'da 67. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

Suluova Belediyesi tarafından ilçenin 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, "1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi.

Halk oyunları gösterisi, sünnet şöleni, uçurma şenliği, yarışmalar ve konserlerin düzenlendiği festival, 3 gün sürdü.

Festival sonunda Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun tarafından 29 çocuğu sünnet eden Suluova Devlet Hastanesi doktor ve yetkililerine plaket, sünnet olan çocuklara da gram altın hediye edildi.

İlçedeki yerel ve ulusal basın mensuplarına da teşekkür plaketi verildi.

Belediye Başkanı Uzun, 1 Eylül 1957'de ilçe statüsü kazanan Suluova'nın ilçe oluşunun 67. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, festivali tasarruf tedbirleri dolayısıyla kısa tuttukları, gelecek yıllarda daha renkli kutlayacaklarını kaydetti.

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