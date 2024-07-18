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Sülük toplamak için göle giden kişi dronla kurtarıldı

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Bursa'da sülük toplamak için gittiği gölde kaybolan kişi, 18,5 saat sonra dronla bulunarak kurtarıldı.

BURSA'da sülük toplamak için gittiği Uluabat Gölü'ndeki sazlıkların arasında kaybolan Rizvan Kozan (54), 18,5 saat sonra AFAD ekipleri tarafından dronla yeri tespit edilerek kurtarıldı. Arama-kurtarma çalışması dron kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

12 Temmuz'da Mustafakemalpaşa ilçesi Şeyhmüftü Mahallesi'ndeki evinden sülük toplamak için, Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü'ne giden Rizvan Kozan, sazlıkların arasında kayboldu. Kozan'ın, saat 14.00 sıralarında cep telefonundan arayarak, sazlıkların arasında kaybolduğunu söylediği eşinin ihbarıyla jandarma ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. Gölyazı Mahallesi'nde arama çalışması yürüten jandarma ekiplerinin talebiyle bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. 13 Temmuz'da saat 05.00 sıralarında motoru göl kıyısında bulunan Kozan'a ulaşmak için dronla havadan arama çalışması başlatıldı.

Kaybolduktan 18,5 saat sonra, saat 08.30 sıralarında sazlıkların arasında dronla tespit edilen Rizvan Kozan, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Arama-kurtarma çalışması dron kamerasıyla görüntülenirken, Kozan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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