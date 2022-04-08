Sulu mazot yüzünden aracı bozuldu, hukuk mücadelesi başlattı

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da, Bayram Emintürk'ün (39) bir istasyondan yakıt aldığı hafif ticari aracı, 10 kilometre sonra motor arızası verdi. Emintürk'ün savcılığa suç duyurusunun ardından bilirkişi tarafından araçtan alınıp, TÜBİTAK'a gönderilen numune yakıtta, yüksek oranda su tespit edildi. Aracın 70 gündür serviste olduğunu ve yaklaşık 40 bin liralık masraf çıktığını belirten Emintürk, "İşim sebebiyle oradan buradan araç bulmaya çalışıyorum. Çok zor durumdayım" dedi.

Bursa'da, bebe kıyafetleri üretimi ve satışı yapan Bayram Emintürk, geçen yıl aralık ayında bir müşterisine sipariş bırakmak için kendisine ait hafif ticari aracıyla İstanbul'a gitti. Siparişleri teslim eden Emintürk, dönüte aracının yakıtı bitince yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldı. Emintürk'ün aracı, yaklaşık 10 kilometre sonra önce motor arızası uyarısı verdi, ardından da stop etti. Çekiciyle aracını Bursa'daki bir servise getiren Emintürk'e, yapılan incelemeler sonucunda yakıttan kaynaklı bir sorun olabileceği söylendi.

Konunun yargıya intikal ettiğini belirten Avukat Batuhan Arısoy da, "Müvekkilimiz bizleri arayıp konuyu anlattı. Herhangi bir şey yaptırmadan delil tespit davası için başvurduk. Mahkeme hızlı bir şekilde heyetle birlikte aracın başına giderek 3 şişe numune aldı. Alınan numuneler TÜBİTAK'a gönderildi. Gelen raporda, normalde binde 2 olması gereken su miktarı yüzde 6'ya yakın oranda çıktı. Aracın motorunda yüksek miktarda su olmasından dolayı motoru tamamen kullanılamaz hale geldi. Biz hemen yargılama sürecini başlattık. Yargılama sürecinde müvekkilimizin zararının bir kısmı ödendi fakat müvekkilimin arabası 70 gündür serviste. Müvekkilim aracıyla ticaret yapan bir kişi. Araba onun için ekmek kapısı. Arabası hala serviste" ifadelerini kullandı.