Sultaniye üzümden ekşi maya ürettiler

Meslek liseli öğrenciler birbirinden ilginç projelere imza attı

Sultaniye üzümden üretilen ekşi maya için coğrafi işaret alınacak

MANİSA - Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Öğrencilerin teknolojik projeleri izleyenleri etkilerken özellikle bölgenin en büyük gelir kaynağı olan dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümü ile ilgili üretilen projeler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında 16 alt proje sergilendi. Projelerde 12 danışman öğretmen 38 öğrenci görev aldı. 2 gün açık kalan bilim fuarına çok sayıda ziyaretçi katıldı. Okulda ilk kez düzenlenen 4006 TÜBİTAK bilim fuarında sergilenen projeler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Öğrencilerin hazırladığı projeler hem bilimsel içerikleri hem de hayal güçlerini zorlayan yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Etkinlik boyunca ziyaretçilere projelerle ilgili sunumlar yapıldı, deneyler gösterildi ve projelerin çalışma prensipleri anlatıldı. Öğrencilerin özgüvenli sunumları ve konulara hakimiyetleri büyük beğeni topladı. Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın önümüzdeki yıllarda da düzenlenmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti

Sultaniye üzüm mayası üretildi

Öğrenciler, Çekirdeksiz Sultaniye üzüm, un ve su karışımından maya elde edildi. Elde edilen maya ile ekmek üretilirken, üzüm mayasının coğrafi işaretinin alınması için çalışmalar başlatıldı.

Kartalkaya otel yangınından etkilenip proje ürettiler

Geçtiğimiz aylarda yaşanan Kartalkaya Otel yangınında, yangının mutfak tüpünden çıkmasından etkilenen öğrenciler, Alaşehir'e doğal gazın gelmesi ile yaşanabilecek yangınlara, evde ocakta yemek unutan kadınlar için otomatik gaz kapatma ayarı olan Akıllı Güvenli Ocak Sistemi yaptı. Sistemde, unutulup, açık kalan gaz sistemleri otomatik olarak kapanıyor.

Servis minibüsleri için proje ürettiler

Öğrencilerin tasarladığı bir başka projenin esin kaynağı ise geçtiğimiz yıllarda bir anaokulu servisinde unutulan öğrencinin servis aracında havasızlıktan hayatını kaybetmesi oldu. Minibüse kurulan dijital sistemle, minibüse binen öğrenci, minibüsten inen öğrenci sürücüye uyarıda bulunarak, minibüste öğrenci unutulmasının önüne geçecek.

Güneş takip sistemi üretildi

Öğrenciler, Güneşten daha fazla yararlanabilmek için hareketli güneş takip sistemi kurdu. Sabit panelde gün içerisinde yüzde 30 civarında güneşten yararlanılabilirken, hareketli panel sistemiyle gün boyu güneşten yararlanılabiliyor.

Otomatik balkon kapatma sistemi kurdular

Proje çalışmalarına katılan öğrenciler, bölgesel olarak yaz aylarında özellikle sultaniye üzüm sergilerinde yaşanan yağmur nedeniyle ıslanmayı önleyebilmek için otomatik panjur sistemi kurdu. Yağmur damlasıyla ıslanan panjur anında kapanıyor, yağmur kesildiği zaman panjur otomatik olarak tekrar açılıyor.

Işıklı anahtar patenti için başvuruda bulundular

Gece elektriklerin kesilmesi, karanlıkta kapıların kilitlerini kolayca açılabilmesi için ışıklı anahtar üreten öğrenciler, anahtardaki ışık sayesinde kilitlerin kolaylıkla görüldüğü ve kapı açmaların daha da kolaylaştığını anlattı. Özellikle elektriklerin kesilmesi gibi durumlarda anahtarda bulunan ışık sayesinde kapı kildi kolayca görülüp, açılabiliyor.

Okul Müdürü Hakan Özkan, "Alaşehir Şehit Evran Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4006 Bilim Fuarı projesinde 16 projemiz sergilendi. Bu projelerde 38 öğrenci görev aldı 12 danışman öğretmenimiz rehberlik etti. Projelerimizde çağımızın teknolojik gelişmeler karşısında doğan ihtiyaçlara karşın teknolojik ürünler üretildi. Son dönemlerde çıkan yangınlardan dolayı, öğrencilerimiz bunu dikkate alarak, yangını önleme, bunlarla ilgili tedbirler alma, gerektiğinde acil müdahale etme noktasında önemli projelere imza attı. Özellikle servis araçlarında öğrencilerin unutulması ve bunun sonucunda gelen vefat haberleri üzerine minibüslere yerleştirilen sensörlerle öğrencilerin araçtan ayrıldığını gösteren proje günümüzün ihtiyaçlarından biridir. Alaşehir'in Sultaniye üzüm noktasında hem kültürüne hem de turizm açısından kıymetli bir veri olmasını değerlendirdik. Bu açıdan üzümü ekşi maya ekmeklerde kullanmak için araştırmalarımızı yaptık. Alaşehir Sultaniye üzümlerinden ekşi mayalı ekmeğimizi oluşturduk. Yazın özellikle kuruma esnasında üzümler büyük hasar aldı. Yağmur yağdığı andan itibaren üzümlerin üzerinin örtüleceği bir sistem geliştirildi. Tarımsal sulamada güneş enerjisinden daha fazla yararlanabilmek için güneş doğduğu andan batıncaya kadar güneş takip panel sistemi yapıldı. Bununla ilgili patent çalışmalarımıza başladık. Sultaniye üzüm ekşi maya çalışmasıyla ilgili TÜBİTAK projemizi onayladı. Mayayla ilgili coğrafi işaret almak için TARİŞ Başkanlığımızla birlikte müracaat edip bunu da en kısa zamanda alacağız. Öğrencilerimizin bir başka projesi de aydınlatmalı anahtar geliştirdiler. Bu da çok dikkat çeken bir projeydi ve bununla ilgili patent başvurusunda bulunduk. Engelli, özellikle görme engelli bireyler için sokaklarda rahat yürüyebilmeleri için gözlük projesi ürettik. Çok rahat edecekler. Akıllı bileklikler engelli bireylerin hayatını çok fazla kolaylaştıracaktır." diyerek öğrencilerini ve rehber öğretmenlerini kutladı.