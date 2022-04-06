20 BİN NÜFUSLU SULTANHİSAR 16 BİN KİTAPLI MODERN KÜTÜPHANEYE KAVUŞTU

AYDIN'ın 20 bin nüfusa sahip Sultanhisar ilçesinde 450 bin lira harcanarak oluşturulan ve bir ay önce hizmet vermeye başlayan 16 bin kitap ve materyallerin olduğu modern kütüphanenin resmi açılışı yapıldı.

Sultanhisar İlçe Halk Kütüphanesi, yetersiz kalması nedeniyle, bu yılın başlarında başka bir yere taşınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Kurtuluş Mahallesi'nde, ihaleyle 450 bin lira harcanarak kiralanan 250 metrekarelik başka bir binada modern bir kütüphane oluşturulup, geçen ay hizmete açıldı. Bir aylık sürede yoğun ilgi gören kütüphanede üye sayısı da 1300'e çıktı. Bilgisayar sistemlerinin de tamamlanmasıyla kütüphaneni resmi açılışı yapıldı. 20 bin nüfusa sahip ilçedeki, yeni kütüphanede 16 bin kitap bulunduğu belirtildi.

'30 KAT ZİYARETÇİ ARTIŞI BİZİ DE ŞAŞIRTTI'

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer yeni kütüphaneyle ilgili bilgi verip "Buradak kütüphane bizim arzu ettiğimiz ve Sultanhisar'a yakışan gibi değildi. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla ilçede yeni, modern, mümkün olduğu kadar kütüphanecilik hizmetlerine maksimum derecede uygun bir yapıyı organize etmek için harekete geçildi. İhale süreci koordine edildi. Yaklaşık 200 bin lirası altyapı ve tamirat tadilat, 250 bin lirası da donanım olmak üzere toplamda 450 bin liralık bir maliyetle Sultahisar'a muazzam bir kütüphaneyi kazandırmış olduk. Kütüphanemizi bilgisayar donanımıyla birlikte tamamlayarak Sultanhisar ilçemize teslim ettik. Beklemediğimiz bir ilgiyle de karşılaştık. Günlük 5 olan ziyaretçi sayısı 150'ye çıktı. Ortalama 30 kart ziyaretçi artışı bizi de şaşırttı. Her gün düzenli olarak ilkokul, anaokulu öğrencileri çocuk bölümünde bulunuyor. Yetişkinler anlamında da ilgi arttı. Bu süreçte de 1300 üyeye ulaşmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

KÜTÜPHANEDE 16 BİN KİTAP VAR

Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürü İsmail Akman ise, "Yaklaşık 12 bin işlemi tamamlanmış 4 bin de işleme hazır kayıtları yapılacak yeni yayın var. Çoğunluğu Sultanhisar halkının istek ve arzuları ile ilgili yayınlardı. Bir kütüphanenin o ilçe veya ilde yaşayan vatandaşların 3'te 1'i oranında bir kitaba sahip olması gerekiyor. 20 bin nüfuslu Sultanhisar'ın 7 bin kitaba sahip olması gerekirken, 16 bin kitaba sahip oldu" diye konuştu. (DHA)