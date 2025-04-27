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Sultanhisar'da Otomobil Devrildi, 1 Ölü

Sultanhisar'da Otomobil Devrildi, 1 Ölü
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 31 yaşındaki sürücü Murat Önder hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Murat Önder (31) idaresindeki 09 ER 264 plakalı otomobil, Atça Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önder, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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