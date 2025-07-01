Sultanhisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

26 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde dün saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını bugün saat 13.00 sıralarında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 40 hektar orman ile 2 hektar zeytinlik zarar gördü.

Bahattin ALBAYRAK-Mert CONA/AYDIN,