SULTANGAZİ VE GAZİOSMANPAŞA'DA YAŞANAN TRAFİK KAZALARI KAMERADA

SULTANGAZi ve Gaziosmanpaşa'da yaşanan kazalar kameralara yansıdı.

Sultangazi Mahmutbey yolu İSTOÇ istikametinde hızla ilerleyen sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki beton mikserine arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobil, duvara çarparak yan yattı. Trafikteki diğer sürücüler ve beton mikserinin şoförü, sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların müdahalesiyle sürücü ve araçta bulunan arkadaşı otomobilden çıkartıldı. Sürücü ve arkadaşı kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, yaşananlar seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

EL FRENİNİ ÇEKTİ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde ise gece saatlerinde otomobiliyle hız yapan sürücüsü kornaya basarak önünde ilerleyen araç sürücüsünden yol istedi. Öndeki otomobil sürücüsü, aracını sağa çekip yol verdi. Yoluna hızla devam eden diğer sürücü, kısa bir süre sonra park halindeki bir araca çarptı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

KAFA KAFAYA KAZA

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Paşaçayırı Caddesi'nde yaşanan trafik kazası da bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde de seyir halinde olan motokurye, ara sokaktan caddeye çıkan hafif ticari aracı fark ederek şerit değiştirdi. Motokurye, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.