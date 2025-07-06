Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da İki Farklı Hırsızlık Olayı

Sultangazi'de bir iş yerinden içinde bilgisayar bulunan çanta çalındı. Gaziosmanpaşa'da ise bir şüpheli, beğendiği terlikleri giyip eski terliklerini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan iki farklı hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. Bir iş merkezine gelen şapkalı kişi, tekstil firmasının bulunduğu kata çıktı. İş yerinde kimsenin olmamasını fırsat bilen kişi, yönetim ofisine yöneldi. İçeri giren şüpheli, bir süre oyalandıktan sonra içinde dizüstü bilgisayar ve işle ilgili flaş belleklerin bulunduğu çantayı çaldı.

ESKİ TERLİĞİNİ ÇIKARIP TEZGAHTAKİNİ ALDI

Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Poligon Caddesi'nde ise bir kişi, 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında bir iş yerinin önünde bulunan terlik tezgahına geldi. Beğendiği terlikleri deneyen şüpheli, ayağındaki eski terlikleri çıkararak yeni terlikleri giydi. Eski terliklerini bırakan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

Her iki hırsızlık olayı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.