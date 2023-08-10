Sultangazi ve Başakşehir'de Tehlikeli Trafik İhlali Yapan Sürücülere Cezalar Verildi

Sultangazi'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye 32 bin 596 lira, Başakşehir'de ise lastiği patlamış motosikletle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 9 bin 934 lira para cezası verildi.