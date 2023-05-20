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Sultangazi ve Arnavutköy'de meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı

Güncel Haberler

Sultangazi'de elinde topla koşarak yola fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı. Arnavutköy'de ise akaryakıt istasyonundan kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkan kamyonet zincirleme kazaya neden oldu.

SULTANGAZİ ve Arnavutköy'de meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Sultangazi'de elinde topla koşarak yola fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı. Arnavutköy'de ise akaryakıt istasyonundan kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkan kamyonet zincirleme kazaya neden oldu.

Sultangazi ve Arnavutköy'de meydana gelen kazalar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 13 Mayıs'ta Sultangazi, Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elinde topla kaldırımda koşan çocuk, bir anda sokağa fırladı. Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralanan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sultançiftliği'nde ise gece saatlerinde kaldırımda bekleyen bir kişi, park halindeki otomobilin lastiğini patlatarak kayıplara karıştı.

KAMYONET ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Arnavutköy'de ise, akaryakıt istasyonundan kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkan kamyonet zincirleme kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı kaza anları akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Tragger Güncel Haberler

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