Sultangazi ve Arnavutköy'de meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı

Sultangazi ve Arnavutköy'de meydana gelen kazalar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sultangazi'de elinde topla koşarak yola fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı. Arnavutköy'de ise akaryakıt istasyonundan kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkan kamyonet zincirleme kazaya neden oldu.