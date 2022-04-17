SULTANGAZİ SANAT SOKAĞI'NDA KADINLARA ÜCRETSİZ STANT TAHSİS EDİLDİ

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve ilçede yaşayan vatandaşlar dün çeşitli etkinlikler için bir araya geldi. Dursun, Sanat Sokağı'nı gezdikten sonra vatandaşlarla sohbet edip, otağ çadırında çay içti. Eski Ramazanları aynı tadıyla yaşatmak için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Dursun, Ramazan etkinlikleriyle kadınlar için yapılan sosyal sorumluluk projelerini bir araya getirdiklerini vurgulayarak, 'Sokak boyunca açılan stantlar kadınlara ücretsiz bir şekilde tahsis ediliyor' dedi.

Sultangazi Sanat Sokağı'nda Ramazan ayı boyunca devam edecek etkinliklerde, pamuk şeker ve şerbetler ikram edilirken, Hacivat- Karagöz, İnteraktif Şov gibi programlar vatandaşlarla buluşturuluyor. Etkinlikler kapsamında sokak boyunca açılan stantlar kadınlara ücretsiz bir şekilde tahsis ediliyor. Dursun bu konuyla ilgili, 'Sosyal sorumluluk projelerimiz dahilinde açılan stantlarımız var. Bu stantlardan hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Özellikle kadınların burada el emeğiyle ürettikleri ürünlerin satış noktalarını oluşturduk. Kendileri böylece aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar' dedi.

'KOMŞULUK RAMAZANDA BEREKETTİR'

Pandemi dolayısıyla uzun zamandır sokaklarda, caddelerde, meydanlarda buluşamadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Dursun, 'Bugün komşularımızla, hemşerilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlar birbirleriyle muhabbet etmeyi özlediler. Biz de bu muhabbeti sağlayabilme adına Sultangazi'nin birçok alanında komşuluk iftarlarımızı yapıyoruz. Konserler, ilahiler, tiyatrolar gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor ve bunlarla insanlarımızı mutlu etmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bu gayretimiz sürmeye devam edecek. Tabi Ramazan sadece şenliklerden, tiyatrolardan ibaret değil. Bu dönemde sosyal yardımlarımız çok güçlü, yaklaşık 20 bin ailemize gıda kolileriyle, yetimlerimize, öksüzlerimize, engellilerimize nakit yardımlarımızla, engelli ve yaşlı insanlarımızın da sıcak yemeklerimizle yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Ramazanın bir yönü de bu, yardımlaşma duygusunu en yüksek seviyede yaşamalıyız. Komşuluk Ramazanda berekettir ve Sultangazi'de bu bereketi hep beraber yaşıyoruz. Eski Ramazanlar diyoruz ama biz komşularımıza eski Ramazanları aynı tadıyla yaşatmak için de büyük gayret gösteriyoruz' ifadelerini kullandı.

'BİZ EV HANIMLARI İÇİN ÇOK İYİ BİR FIRSAT'

Sanat Sokağı'nda yapılan etkinliklerin yanı sıra kadınlara ücretsiz olarak tahsis edilen stantlarla kadınlar için sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Dursun, bu konuyla ilgili şunları söyledi:

'Sosyal sorumluluk adına projelerimiz dahilinde açılan stantlarımız var ve bu stantlardan hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Özellikle kadınların burada el emeğiyle ürettikleri ürünlerin satış noktalarını oluşturduk. Kendileri böylece aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Onların mutlu olduğunu görüyoruz ve onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz.'

Bir haftadan beri Sanat Sokağı'nda belediyenin onlara ücretsiz olarak tahsis ettiği stantta el yapımı tatlılarını satan iki kız kardeş Mehtap Mantarcı ve Zuhal İbiloğlu ise bu stant sayesinde tanınırlıklarının arttığını belirterek, 'Ürünlerimizi daha çok kişiye tanıtma imkanı bulduk. Bizim için çok iyi oldu. Biz ev hanımları için gerçekten iyi bir fırsat. Sanat Sokağı da çok güzel bir yer. İnsanların nefes alabileceği bir yer olmuş durumda' şeklinde konuştu.